Nawet półtora tysiąca ton śmieci pali się na składowisku odpadów wielkogabarytowych w małopolskich Gorlicach. Z ogniem walczy 19 zastępów strażaków.

/ foto. Gorąca Linia RMF FM /

Jak informuje młodszy brygadier Dariusz Surmacz ze straży pożarnej w Gorlicach, na szczęście nie ma poszkodowanych.

Pożar został opanowany, jest już pod kontrolą, jednak działania strażaków potrwają jeszcze kilka godzin - powiedział nam Surmacz.

Kłęby czarnego dymu unoszą się nad północną częścią miasta - to obszar zamieszkały, stąd apel strażaków do mieszkańców, by nie otwierali okien w swoich domach.

Akcja potrwa nawet kilkanaście godzin.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

(j.)