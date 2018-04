Pierwszy szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, poseł, dziennikarz, adwokat. To on pomagał w tworzeniu mediów w nowej Polsce. To między innymi za sprawą jego decyzji możecie dziś słuchać radia RMF FM. Marek Markiewicz będzie gościem Marcina Zaborskiego w Post Scriptum - niedzielnym programie na RMF24.pl

