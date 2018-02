"Złodzieju, oddaj moje auto, bo to moje nogi" - apeluje od kilku dni niepełnosprawny Piotr z Wrocławia. Rodzicom 31-latka skradziono na początku tygodnia samochód przystosowany do przewożenia wózka inwalidzkiego. Auto zniknęło z parkingu na wrocławskiej dzielnicy Leśnica. Złodzieja lub złodziei szuka policja, rodzina apeluje o pomoc, a we Wrocławiu ruszyła zbiórka na zakup nowego auta.

