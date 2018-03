Projekt nowelizacji ustawy o KRS, według którego pierwsze posiedzenie nowej Rady, miała zwołać prezes Trybunału Konstytucyjnego - został wycofany z Sejmu - dowiedział się reporter RMF FM. W imieniu wnioskodawców, poprawkę wycofał poseł PiS Marek Ast.

"W związku z wycofaniem przez wnioskodawców poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sadownictwa punkt obejmujący pierwsze czytanie projektu został skreślony z porządku dziennego posiedzenia Komisji" - pisze Borys Budka z Platformy Obywatelskiej, członek sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Prawdopodobnie posłowie partii rządzącej doszli do wniosku, że taka nowelizacja może wywołać niepotrzebny chaos. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf w piśmie do Zbigniewa Ziobry stwierdziła, że zwoła posiedzenie zgodnie z prawem.



Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski doprecyzował, że skoro według przepisów Rada powinna spotykać się co najmniej raz na dwa miesiące, to kolejne posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej 3 maja. Nie ma więc mowy o tym, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie spełnia swojego obowiązku, a takie zarzuty formułowali posłowie PiS.

Trzeba zwrócić uwagę, że Małgorzata Gersdorf mówi o zwołaniu posiedzenia nie KRS - a instytucji mającej pełnić funkcję KRS. Przez to podkreśla swój krytyczny stosunek wobec nowych członków Rady - wybranych przez polityków. Zdaniem wielu sędziów - był to wybór niekonstytucyjny.

KRS miała zwoływać prezes TK