173 miliony 524 tysiące złotych nagród dostali w ubiegłym roku urzędnicy spółek, nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa. Chodzi m.in. o agencje rolnicze, instytuty badawcze, ośrodki czy spółki, w których Skarb Państwa posiada część udziałów. Szefowie poszczególnych spółek dostali natomiast w ubiegłym roku w sumie ponad 1 mln 700 tysięcy złotych nagród.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel / Bartłomiej Zborowski / PAP

Szczegóły nagród dla pracowników spółek podległych Ministerstwu Rolnictwa ujawniono w odpowiedzi na interpelację posłów Platformy Obywatelskiej. Ogromna kwota (prawie 170 mln złotych) dotyczy w istocie wszystkich urzędników kolejnych instytucji. I tak, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozdano aż 52 miliony 128 tysięcy złotych nagród - średnio, każdy z ponad 9,5 tysiąca pracowników Agencji dostał więc 5,5 tysiąca złotych nagrody.

Prawie 50 milionów złotych rozdzielono też między urzędników KRUS-u - tu przeciętny pracownik mógł liczyć na więcej - średnio na 8 tysięcy złotych. W samym Ministerstwie Rolnictwa wypłacono 6 mln 281 tysięcy nagród, 6 mln 495 tysiące trafiło z kolei do istniejącego od września 2017 r. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W odpowiedzi na interpelację resort nie informuje natomiast o nagrodach dla 41 spółek, które w jego imieniu nadzoruje sam KOWR. Jak czytamy w dokumencie, "szczegóły z zakresu wystąpienia przesłanek do wypłaty nagród pracownikom należą do wyłącznych kompetencji zarządu (spółek podległych KOWR - przyp. red.) w ramach prowadzonej polityki personalnej". Chodzi między innymi o słynne stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim i Michałowie.

Szefowie też nagrodzeni

Na wysokie premie mogli liczyć również szefowie spółek podległych Ministerstwu Rolnictwa - do nich trafiło ponad 1 mln 700 tysięcy złotych. Na długiej liście nagrodzonych uwagę zwraca np. Krajowa Spółka Cukrowa - dwóch (niewymienionych z nazwiska) członków zarządu tej spółki dostało po 62 tysiące złotych rocznej nagrody. Szefostwo Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach też nie może narzekać - dyrektor dostał 51 tysięcy złotych, a jego dwaj zastępcy po 45 tysięcy.

Wysokie nagrody trafiły do ludzi blisko powiązanych z obozem rządzącym - np. w KRUS-ie. W sumie prezes zarządu i jego zastępcy dostali ponad 108 tysięcy złotych. Tymczasem szef Kasy, Adam Sekściński i jego zastępca Andrzej Knieć to byli samorządowcy PiS-u i protegowani ministrów Jurgiela i Kowalczyka. Panowie, jako dodatek do pensji w okolicach 15 tysięcy złotych dostali 27 tysięcy złotych nagrody w przypadku prezesa i 21 tysięcy w przypadku wiceprezesa. Wśród nagrodzonych jest też Główny Inspektor Ochrony Roślin, Andrzej Chodkowski - pełnomocnik komitetu wyborczego w Porozumieniu Jarosława Gowina - on dostał dodatkowe 12 tysięcy złotych.

Tabela zawiera informację na temat łącznych kwot nagród wypłaconych w 2017 r. w MRiRW, ARiMR, KRUS, KOWR, spółkach nadzorowanych przez MRiRW oraz pozostałych instytucjach, instytutach i resortowych szkołach rolniczych

Nagrody wypłacone w 2017 roku Lp. Wyszczególnienie Łączna kwota nagród wypłacona w 2017 r., brutto w zł 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6 281 950,75 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 52 127 925,00 3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 49 927 359,00 4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 6 495 962,00 5. Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie 0,00 6. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie 69 635,43 7. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 202 150,68 8. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 275 798,02 9. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU), w łącznej kwocie są również ujęte roczne nagrody za rok 2017 Dyrektorów SDOO 484 835,00 10. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1 120 407,00 11. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 24 000,00 12. Główny Inspektorat Weterynarii 1 088 402,03 13. 9 Granicznych Inspektoratów Weterynarii 775 843,15 14. Polski Klub Wyścigów Konnych 96 329,10 15. 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego podległych MRiRW 16 574 158,10 16. 21 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których MRiRW wykonuje prawa z akcji lub udziałów 27 600 000,00 17. 10 instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW 6 392 760,75 18. 47 resortowych szkół rolniczych 3 969 539,00 19. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 17 360

Tabela zawiera informację na temat wynagrodzeń, w kwotach brutto, kierownictwa ARiMR, KRUS w grudniu 2015 r., w grudniu 2016 r. i w grudniu 2017 r.

Wynagrodzenia kierownictwa ARiMR i KRUS Wyszczególnienie wynagrodzenie brutto w grudniu 2015 r. w grudniu 2016 r. w grudniu 2017 r. ARiMR Prezes ARiMR 19 863,24 25 682,34 26 422,68 Zastępca Prezesa ARiMR 20 700,00 20 700,00 17 734,24 Zastępca Prezesa ARiMR 20 700,00 19 961,82 20 700,00 Zastępca Prezesa ARiMR 14 989,03 20 700,00 20 700,00 Zastępca Prezesa ARiMR 20 700,00 20 700,00 20 700,00 Zastępca Prezesa ARiMR 20 700,00 20 700,00 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Prezes KRUS 11 446,80* 15 085,69 15 389,16 Zastępca Prezesa KRUS 10 600,00 13 460,50 13 635,52 Zastępca Prezesa KRUS 10 600,00 13 460,50 13 635,52 Zastępca Prezesa KRUS 13 460,50 13 635,52

* odwołanie Prezesa KRUS ze stanowiska z dniem 07.12.2015 r.

