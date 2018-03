"Dzięki inicjatywie podjętej przez polskie środowisko patriotyczne w Chicago ciężarówka z grafiką #GermanDeathCamps pojawi się w najbliższych dniach na drogach USA" - poinformował przedstawiciel Związku Żołnierzy NSZ, koła z Chicago, Arkadiusz Cimoch.

Cimoch wyjaśnił, że inicjatywa jest odpowiedzią na "zintensyfikowaną kampanię zniesławiającą Polskę i polski naród, która trwa od kilku dekad, a ostatnio przybrała na sile". Akcja ma na celu "wyjście naprzeciw oszczerstwom", gdyż "nigdy nie wolno dopuścić do tego, by Niemcy - architekci oraz sprawcy Holokaustu Polaków i Żydów byli myleni z ofiarami".

Przez kilkadziesiąt lat funkcjonowała precyzyjna i skoordynowana operacja, której celem było metodyczne niwelowanie i relatywizowanie ciążącej na Niemcach odpowiedzialności za zbrodnie podczas II wojny światowej. Jednocześnie akcja dezinformacyjna służyła temu, aby obarczać winą za zbrodnie i Holokaust inne narody, a zwłaszcza Polskę, której terytorium okupowane przez Niemców było głównym obszarem eksterminacji Polaków, Żydów i ofiar wielu innych narodowości w niemieckich obozach śmierci - informuje w języku polskim opis pod filmikiem zamieszczonym na YouTube. Film ukazuje TIR-a z grafiką #GermanDeathCamps oraz innymi napisami. Jeden z napisów na boku TIR-a głosi: "Do not confuse the murderer with the victim" (Nie myl mordercy z ofiarą). Na boku TIR-a jest też napis: "#WarReparations for Poland" (#reparacje wojenne dla Polski).



Wideo youtube

Do środy wieczorem filmik z ciężarówką miał 13,8 tys. wyświetleń, a w licznych wpisach internauci deklarowali chęć rozpowszechnienia akcji i pytali, jak to zrobić. Post osoby o nicku Irmarinen głosi: Tysiące takich. Nie tylko ciężarówek, ale i samochodów, banerów, billboardów, tweetów, postów i filmików na portalach społecznościowych. Dobrze że wreszcie się zaczęło.



Nasza inicjatywa ma na celu propagowanie prawdy historycznej wśród społeczności Stanów Zjednoczonych. Jest to zarazem jeden z wielu projektów broniących dobrego imienia Polski i Polaków, który przyczyni się do utrwalania w świadomości odbiorców fundamentalnej prawdy, opartej na faktach — iż to Polacy byli ofiarą, a katem Niemcy - dodano w opisie pod filmem.



Opis pod filmikiem odsyła też do strony kampanii GermanDeathCamps () w języku angielskim i polskim, zlinkowanej również ze stroną zawierającą materiały o historii Polski, Żydów i okupacji, w językach angielskim, polskim, francuskim, niemieckim i bułgarskim.



Ciężarówka, która jest własnością prywatnej firmy transportowej, odbyła już jazdę próbną z nową grafiką w centrum Chicago, a w najbliższych dniach wyjedzie na drogi Stanów Zjednoczonych - powiedział Cimoch.