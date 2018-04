Polacy obok Rumunów najczęściej otrzymują obywatelstwo innego kraju członkowskiego UE - donosi "Dziennik Gazeta Prawna" powołując się na dane Eurostatu. Jednocześnie, zdaniem gazety, jesteśmy na szarym końcu w przyznawaniu obywatelstwa obcokrajowcom. Europejski urząd statystyczny odnotował w 2016 roku rekordową liczbę nowych obywateli UE. Obywatelstwo któregoś z krajów członkowskich otrzymało blisko 995 tys. obcokrajowców. Oznacza to wzrost o prawie jedną piątą w porównaniu do roku poprzedniego.

Polacy chętnie zmieniają obywatelstwo. Na niemieckie / Paweł Supernak / PAP

"W 2016 r. obywatelstwo innego kraju członkowskiego otrzymało 29,7 tys. Rumunów i 19,8 tys. Polaków. Osoby urodzone w Polsce najczęściej otrzymywały obywatelstwa niemieckie (6,7 tys.) i brytyjskie (4,4 tys.). W czterech krajach członkowskich - Irlandii, Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii - stanowiliśmy największą grupę narodowościową z UE otrzymującą nowe paszporty" - czytamy w DGP.



Zdaniem gazety Polska nie wypada już tak dobrze, jeśli chodzi o liczbę przyznanych obywatelstw obcokrajowcom. Według zestawiania Eurostatu w 2016 r. przyznaliśmy 3684 paszporty. Mniej od nas tylko osiem - o wiele mniejszych krajów: Luksemburg, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Malta, Słowenia, Słowacja i Litwa.



"Ponad połowę nowych polskich obywateli stanowili Ukraińcy (ok. 1,9 tys. wydanych paszportów). Kolejni byli Białorusini (ok. 600 paszportów), Rosjanie i Ormianie (po ok. 200), oraz Wietnamczycy (ok. 100). Dla porównania Ukraińcy otrzymali w tym samym roku 4,6 tys. paszportów niemieckich, 4 tys. paszportów rumuńskich, 3,2 tys. portugalskich, 1,8 tys. paszportów czeskich" - czytamy w środowym wydaniu gazety.