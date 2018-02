Jest wniosek do prokuratury w sprawie ujawnionego przez RMF FM prokuratorskiego plagiatu. W poniedziałek opublikowaliśmy materiały, z których wynika, że prokuratorzy, przygotowujący dla Sejmu wniosek o zatrzymanie i aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego i zarzucający mu m.in. plagiat - sami go popełnili, przepisując bez podania źródła kilkanaście fragmentów prac nieżyjącego prof. Andrzeja Marka.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia plagiatu przez prokuratorów złożyli w Prokuraturze Generalnej posłowie Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann i Arkadiusz Myrcha. Domagają się oni wszczęcia w tej sprawie postępowania i informowania o jego postępach. Wymienionym w naszych materiałach autorkom pisma do Sejmu zarzucają przywłaszczenie sobie autorstwa cudzych słów, co stanowi czyn zagrożony kara do 3 lat więzienia.

Tutaj znajdziecie zawiadomienie złożone przez posłów PO





"Nie może być mowy o pomyłce czy przypadkowej zbieżności" - piszą we wniosku parlamentarzyści PO. Przypominają, że poza zapożyczonymi bez wskazania źródła słowami te same osoby w innych miejscach wniosku i inne osoby cytowały poprawnie. Ich zdaniem to wręcz niewyobrażalne, że prokurator zarzucając komuś plagiat sam przekleja duże fragmenty pracy uznanego naukowca.

Szczegółową analizę prokuratorskiego plagiatu znajdziecie tutaj

Wysłany do Sejmu wniosek prokuratury ws. zatrzymania i aresztowania posła Gawłowskiego zawiera co najmniej 12 fragmentów tekstu, wziętych wprost z komentarza do Kodeksu karnego autorstwa prof. Andrzeja Marka. Prokurator tylko raz, w niejasny sposób wspomina, że przywołuje jego słowa. Nie używa przypisów do tekstu ani nie oznacza w nim cytatów z prac profesora. W większości przypadków posługuje się nimi bez użycia cudzysłowu, jak własnymi słowami.

Łącznie zapożyczono tak około 60 wierszy, a więc około dwóch stron całego dokumentu.