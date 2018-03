Premier Mateusz Morawiecki powołał Piotra Woźnego na pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze” - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Piotr Woźny / Leszek Szymański / PAP

Jak podaje Kancelaria Premiera, Piotr Woźny ma koordynować pracę ministerstw i urzędów w kwestii walki ze smogiem. Ma zbierać dane o stanie powietrza, przygotowywać sposoby na jego poprawę i koordynować szykowanie nowych ustaw.





Zgodnie z zapowiedziami z poniedziałkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki powierzył w dniu dzisiejszym Piotrowi Woźnemu funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze". Działanie to ma na celu jeszcze bardziej efektywną realizację jednej z najważniejszych deklaracji z grudniowego expose premiera Morawieckiego dotyczącej naprawy jakości powietrza, którym oddychają Polacy - oświadczyła KPRM.



Jak dodano, będzie to służyć również działaniom naprawczym, które Polska musi podjąć, aby uniknąć płacenia kar po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 lutego 2018 r., który stwierdził, że Polska w latach 2007-2015 nie ustanowiła skutecznego systemu ochrony swoich obywateli przed zanieczyszczonym powietrzem.



Rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie realizuje działania na rzecz poprawy powietrza, którym oddychają Polacy, nadrabiając w ten sposób wieloletnie zaległości wskazywane już od 2000 r. w kolejnych raportach Najwyższej Izby Kontroli - podkreśliła Kancelaria.

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda zawraca uwagę na dziwny tryb powoływania Woźnego na stanowisko pełnomocnika. W poniedziałek bowiem Piotr Woźny - razem z 16 innymi wiceministrami - został odwołany, co premier Morawiecki uzasadniał "odchudzaniem" administracji.

Teraz "odchudzanie" okazuje się jednak fikcyjne, bo Woźny po kilku dniach przerwy wraca do pracy i będzie zajmował się tym samym czym poprzednio.

(ph)