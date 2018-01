Do dramatycznego zdarzenia doszło w sylwestra ok. godz. 2 w miejscowości Aleksandria w gminie Konopiska w powiecie częstochowskim. Na ogrodzenie nabił się pies, którego wystraszył huk fajerwerków. Zwierzę przez osiem godzin wisiało na ogrodzeniu i cierpiało. Dzięki interwencji Biura Ochrony Zwierząt APA zostało przewiezione do Śląskiego Centrum Weterynarii w Chorzowie. Pies został zoperowany, a jego stan lekarze określają jako stabilny.

