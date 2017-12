"Jestem wierny ideom stworzonym na kongresie założycielskim Nowoczesnej i oczekuję od wszystkich w partii, że też będą im wierni" - tak były lider Nowoczesnej Ryszard Petru odniósł się do zarzutu nowej przewodniczącej Katarzyny Lubnauer, jakoby miałby być nielojalny wobec partii.

Ryszard Petru / PAP/Paweł Supernak /

Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer potwierdziła, że nie wskaże b. szefa partii Ryszarda Petru na wiceprzewodniczącego ugrupowania, bo wykazał się on nielojalnością. Z jego ust padło ostatnio tyle słów o mnie i o Nowoczesnej, że nie byłby to dobry pomysł - stwierdziła.

Petru przyznał w rozmowie z PAP, że nigdy nie rozmawiał z Lubnauer nt. objęcia przez niego funkcji wiceprzewodniczącego partii. W moim przekonaniu nie ma w ogóle tematu, bo nigdy nie miałem takich oczekiwań - mówił.



Odnosząc się do zarzutu nielojalności wobec partii, Petru przypomniał, że to on jest założycielem Nowoczesnej. Ja zakładałem Nowoczesną na warszawskim Torwarze i osoby, które wtedy były na kongresie założycielskim do dzisiaj są lojalne wobec idei, które były wtedy tworzone. Ja jestem wierny tym ideom i oczekuję od wszystkich, że też będą wierni - mówił b. szef Nowoczesnej.



Petru w rozmowie z PAP zaprzeczył też informacjom o jego ewentualnym przejściu do Platformy Obywatelskiej. To absurdalny scenariusz. Nie po to zakładałem Nowoczesną w kontrze do Platformy, żeby teraz do niej przechodzić - stwierdził Petru. Wyraził jednocześnie potrzebę budowania zjednoczonej opozycji wspólnie z PO, która - jak mówił - będzie w stanie pokonać w najbliższych wyborach PiS.



Petru, założyciel i b. szef Nowoczesnej przegrał na konwencji 25 listopada wybory na przewodniczącego swej partii. Na tej funkcji zastąpiła go Lubnauer - wcześniej szefowa klubu Nowoczesnej. W połowie grudnia Petru został wybrany do 15-osobowego zarządu partii.

2 stycznia, na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu Nowoczesnej, przewodnicząca partii ma poinformować, kto obejmie funkcję wiceszefów. Lubnauer nie wykluczyła, że początkowo powoła mniejszą liczbę wiceprzewodniczących, a później to grono zostanie powiększone.