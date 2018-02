Były wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL Paweł T. nie trafi do tymczasowego aresztu - zdecydował sąd. Mężczyzna jest podejrzany ws. nieprawidłowości przy prywatyzacji koncernu chemicznego CIECH. Nie będzie też aresztu dla ministerialnego urzędnika Tomasza Z. Wnioski w ich sprawie skierowała we wtorek do sądu katowicka Prokuratura Regionalna. Około godz. 11 w środę śledczy poinformowali, że nie zgadzają się z decyzją sądu i zostanie ona zaskarżona.

