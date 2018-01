Paweł Szefernaker, były sekretarz stanu w kancelarii premiera u Beaty Szydło zostanie wiceministrem w MSWiA. Będzie pierwszym zastępcą Joachima Brudzińskiego - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. W resorcie - według naszych informacji - zajmować ma się administracją, będzie odpowiedzialny za kontakt z samorządami.

Paweł Szefernaker / Facebook

Z naszych ustaleń wynika, że Paweł Szefernaker jako sekretarz stanu będzie pierwszym zastępcą Joachima Brudzińskiego. W założeniach w resorcie ma odpowiadać za literkę A w skrócie MSWiA, czyli za administrację. To między innymi nadzór nad wojewodami, administracją publiczną, a także kontakty z samorządami. Ma tu doświadczenie, bo w Prawie i Sprawiedliwości był koordynatorem do spraw struktur terenowych.



Paweł Szefernaker przez dwa lata pracował w kancelarii premier Beaty Szydło. Do Sejmu dostał się z list Prawa i Sprawiedliwości reprezentując Koszalin. Wcześniej był radnym sejmiku zachodniopomorskiego. Jest przewodniczącym Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.

Niespełna 30-letni Paweł Szefernaker odpowiadał przed wyborami prezydenckimi, w których wygrał Andrzej Duda, za kampanię internetową. Sam prezydent mówił o nim "cyfrowy szogun". Wielu komentatorów podkreśla, że gdyby nie Szefernaker, nie byłoby podwójnego wyborczego zwycięstwa PiS w 2015 r.

Z naszych informacji wynika także, że Paweł Szefernaker był także wymieniany w gronie osób, które miały przejąć po Annie Streżyńskiej resort cyfryzacji.

Paweł Szefernaker to pierwszy z nowych wiceministrów w resorcie Brudzińskiego. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w resorcie - po zmianie szefa MSWiA - zostaje także Jarosław Zieliński . Dalej będzie odpowiadał za służby mundurowe.

Wczoraj Joachim Brudziński został zaprzysiężony w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego na ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. Zajął miejsce Mariusza Błaszczaka, który od tej pory kieruje resortem obrony. Wcześniej sprawował funkcję wicemarszałka Sejmu. Brudziński uważany jest za drugą osobę w PiS i "prawą rękę" prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego; przez wielu typowany na następcę prezesa partii.

