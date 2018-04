Jak zdrowo się odżywiać, czego unikać? Jak być silnym, wysokim, zdrowym i mieć silne włosy? Między innymi na takie pytania odpowiadają uczennice V liceum ogólnokształcącego w Krakowie, które stworzyły społeczny projekt NutriKids. Zajęcia prowadzone są w szkołach podstawowych dla dzieci w klasach I-III.

Pomysł stworzenia warsztatów zrodził się, gdy kila uczennic dowiedziało się o ogólnopolskiej olimpiadzie "Zwolnieni z Teorii" - to pierwsza praktyczna olimpiada, nad którą patronat objęło ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. Dziewczęta interesują się zdrowym odżywianiem, więc postanowiły połączyć swoją pasję z konkursem i stworzyć projekt dla młodszych kolegów.

Prowadzimy warsztaty dla uczniów w wieku od 7 do 10 lat, pragniemy pokazać, jak ważna jest odpowiednia dieta oraz to, że zdrowe żywienie może być smaczne - mówi Maria Klimeczek-Chrapusta, jedna z uczennic prowadzących projekt.

Licealistki na warsztatach pokazują specjalnie stworzone prezentacje. Jak tłumaczy Sara Kasprzyk, opowiadają młodszym kolegom, jaki jest wpływ różnych składników żywności na organizm człowieka.

Jak weźmiemy na przykład jednego chipsa, to chcemy następnego, to często wynik specjalnych substancji dodawanych do jedzenia - mówi Sara Kasprzyk.

Według inicjatorek NutriKids uczniowie szkół podstawowych mają wiedzę o złych nawykach żywieniowych. Ale bardzo skąpą. Jak im pokazujemy nasze prezentacje, to często robią wielkie oczy i zniesmaczone miny. Są bardzo zdziwieni. Po warsztatach rośnie świadomość. Niektórzy stwierdzają, że następnego dnia do szkoły przyniosą owoce, a nie batoniki - twierdzi Maria Kucharska

Obecnie w ramach olimpiady "Zwolnieni z Teorii" prowadzonych w całej Polsce jest prawie dwa tysiące projektów społecznych.

