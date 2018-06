​Jest postępowanie prokuratury w sprawie oszustów podszywających się pod Urząd Patentowy. Chodzi o firmy, które wysyłają listy i e-maile, w których oferują przyznanie patentu po wpłaceniu pieniędzy na ich konta bankowe. Prawdziwy Urząd Patentowy wytropił kilka różnych kont bankowych, z których korzystają oszuści.

Firma, która oszukuje, nie daje żadnego prawa, żadnego patentu. Firmy chcą wpisywać do rzekomych rejestrów, których tak naprawdę nie ma. Robią to wysyłając listy z naszą nazwą. Kwoty gromadzone przez oszustów nigdy nie trafią do budżetu państwa - podkreśla doktor Alicja Adamczak. Mówimy o fałszywych wezwaniach bazujących na faktycznych prawach Urzędu Patentowego, na które powołuje się ten nieuczciwy przedsiębiorca - dodaje.

Prezes Urzędu Patentowego alarmuje, że zjawisko nasila się w ostatnich tygodniach. Trudno nam powiedzieć, czy to jeden podmiot, czy więcej, które używały tych kont. To będzie przedmiotem śledztwa. Mówimy o dwóch rodzajach działalności: pierwszy to wezwanie do zapłaty o wpis do rejestru danego prawa. Bezprawna fantazja idzie jednak jeszcze dalej. Te podmioty wydają decyzje w imieniu Urzędu. Ta decyzja dotycząca jakiegoś prawa jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty za udzielenie tego prawa - podkreśla doktor Alicja Adamczak.

Doszło do sytuacji, że dostaliśmy z zewnątrz, od oszustów wezwanie do zapłaty za to, co sami chcieliśmy zarejestrować w naszym urzędzie. Wyglądało to tak, że Urząd Patentowy sam wniósł do Urzędu Patentowego wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego związanego z platformą cyfrową, którą przygotowujemy przy okazji unijnego projektu. To my dostaliśmy wezwanie za nasze zgłoszenie, w naszym urzędzie. Nie wiemy, od kogo. Jest podane konto, fałszywe wskazanie decyzji podpisanej przez osobę, która nie żyje. Teraz kwestią jest ustalenie, kto należy do tych podmiotów - zaznacza.

Po czym poznać fałszywe wezwanie? Urząd Patentowy podpowiada

Jeżeli otrzymasz wezwanie do zapłaty lub fakturę przypominające o upływającym okresie ochronnym lub związane z publikacją informacje o przedmiotach własności przemysłowej, zanim zapłacisz:

- sprawdź uważnie i upewnij się, czy wezwanie do zapłaty jest z Urzędu Patentowego RP. Pamiętaj, że Urząd Patentowy RP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych,

- upewnij się, że wpłacasz pieniądze na numer konta Urzędu Patentowego RP: NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000,

- skontaktuj się, w razie jakichkolwiek wątpliwości, z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem.

Należy podkreślić, że wskazane wyżej działania nie mają związku z działalnością Urzędu Patentowego, nie są przez Urząd inspirowane ani autoryzowane. Urząd Patentowy nie współpracuje z podmiotami składającymi takie oferty, w szczególności z firmami używającymi nazw: TM Publisher, ORF Ogólnopolski Rejestr Firm oraz Administracja Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych Sp. z o.o. - ostrzega Urząd Patentowy.

(ph)