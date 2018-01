Prawie 3800 strażaków walczyło wieczorem i w nocy ze skutkami gwałtownych wichur i opadów śniegu. W całym kraju interweniowali ponad 700 razy. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. Wichura uszkodziła w sumie 65 budynków. To efekty działania orkanu Fryderyka, który przechodzi nad Polską. Silny wiatr będzie wiał jeszcze do południa.

Silny wiatr i śnieg w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

470 interwencji strażaków dotyczyło skutków silnego wiatru. Prawie 200 zaś związanych było z opadami śniegu.



Najbardziej wiatr dał się we znaki na Dolnym Śląsku. Najwięcej śniegu spadło w Zachodniopomorskiem.



Osoby poszkodowane przez pogodę to pasażerowie autobusów, zepchniętych z drogi przez silny wiatr. Do obu wypadków doszło w Wielkopolsce.

Na Dolnym Śląsku najwięcej interwencji w związku z wiatrem

Blisko 230 razy interweniowali strażacy na Dolnym Śląsku. Silny wiatr w regionie już się uspokoił, usunięto także większość powalonych drzew - informuje reporter RMF FM Bartłomiej Paulus.

Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w miejscowości Stronie Śląskie, gdzie wiatr zerwał dach dwupiętrowego budynku mieszkalnego. 15 rodzin spędziło noc poza domem.

Uszkodzony jest także dach jednego z budynków w Mrowinach w powiecie świdnickim. Kilkanaście osób spędziło noc u rodzin i znajomych.

Powalone drzewa utrudniały także komunikację kolejową na trasie Węgliniec-Zgorzelec-Jelenia Góra. O poranku mogą tam być jeszcze problemy.

Przypomnijmy, że wczoraj wiatr pokazał swoją siłę w woj. opolskim. Zepchnął on z drogi autobus i osobową skodę pod Strzelcami Opolskimi. Do wypadku doszło na oblodzonej drodze. Nikt nie został ranny.





Większość awarii usunięto. Problemy jeszcze na kolei na Śląsku

Wczoraj wieczorem ponad 50 tysięcy ludzi w całym kraju nie miało prądu, ale cały czas trwa usuwanie tych awarii. Było też sporo utrudnień na kolei, choć większość usunięto. Problemów można się spodziewać jeszcze na Śląsku.



Na odcinku Pszczyna-Wisła Głębce przez drzewa powalone na sieć musieliśmy wprowadzić zastępczą komunikację autobusową - informowała Magdalena Iwańska z Kolei Śląskich. Poza tym, jak podaje PKP, trasy kolejowe są już przejezdne. W nocy trzeba było jednak usunąć z nich kilka drzew.



W Śląskiem silny wiatr uszkodził też linie energetyczne. Blisko 4 800 gospodarstw domowych nie ma prądu: głównie w Gliwicach i powiecie gliwickim. Strażacy interweniowali już ponad 70 razy, usuwali przewrócone drzewa. Najwięcej pracy mieli w okolicach Bielska-Białej - informuje reporterka RMF FM.

Atak zimy spowodował też wczoraj spore zamieszanie na większości lotnisk: W Warszawie, Modlinie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie.