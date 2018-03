22 osoby zatrzymane, zlikwidowane cztery lokale i zabezpieczonych 31 nielegalnych maszyn do gier o niskich wygranych - to efekt akcji funkcjonariuszy KAS, CBŚP, stołecznej policji i Nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej.

W Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach zatrzymani usłyszeli zarzuty uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego organizowania i prowadzenia gier na automatach oraz prania pieniędzy. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane przez Sąd Rejonowy w Siedlcach. Pozostałe mają m.in. dozory policyjne oraz zakazy opuszczania kraju.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy organizowali i prowadzili gry na automatach na terenie niemal całego kraju, bez posiadania stosownych zezwoleń, w lokalach niebędących kasynami.



Do zatrzymań doszło w między 20 a 22 marca na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Jednym z zatrzymanych był 32-latek poszukiwany listem gończym, który miał do odbycia karę pozbawienia wolności.



W Warszawie i w Siedlcach zlikwidowano cztery lokale z nielegalnymi maszynami do gier o niskich wygranych. W mieszkaniach zajmowanych przez podejrzanych oraz lokalach zabezpieczono materiały dowodowe, a także 31 maszyn do gier. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono luksusowe samochody, zegarki oraz pieniądze.





(mpw)