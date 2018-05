Prawie pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał kursant, który razem z instruktorem jechał samochodem nauki jazdy. Do kontroli zatrzymali go policjanci z Olsztyna.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Instruktor był trzeźwy. Alkomat wykazał wynik 0,0 - mówi młodszy aspirant Rafał Prokopczyk, z którym rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.

Alkomat wykazał jednak alkohol w organizmie kursanta.



Pomimo że 28-letni mężczyzna doskonalił swoje umiejętności i przygotowywał się do zdania egzaminu prawa jazdy, odpowie on już, mimo nieposiadania uprawnień do kierowania, za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu - dodaje funkcjonariusz.