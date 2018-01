Jeszcze ok. 1,5 tys. odbiorców pozostaje bez dostępu do gazu po awarii i pożarze gazociągu w Murowanej Goślinie w Wielkopolsce. Według Polskiej Spółki Gazownictwa jeszcze dziś niemal wszyscy odbiorcy powinni zostać podłączeni do sieci.

Rozszczelniony gazociąg, który doprowadził do wybuchu i pożaru w Murowanej Goślinie / pap/Jakub Kaczmarczyk /

W nocy z czwartku na piątek w Murowanej Goślinie doszło do rozszczelnienia gazociągu wysokiego ciśnienia Poznań-Rogoźno i do pożaru. Ogień strawił trzy budynki mieszkalne i budynek gospodarczy. Piętnaście innych budynków zostało uszkodzonych. Nie było ofiar.

Na razie nie wiadomo, co mogło spowodować uszkodzenie gazociągu - zbada to specjalna komisja. Operatorem gazociągu jest spółka Gaz-System.



Po piątkowym pożarze bez gazu pozostawało ok. 3,5 tys. odbiorców. Rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) Artur Michniewicz powiedział w sobotę PAP, że do godziny 15. dostawy gazu przywrócono ponad 2 tys. odbiorców.



25 ekip PSG pracuje nad jak najszybszym przywróceniem dostaw paliwa do odbiorców z miejscowości zasilanych ze stacji Murowana Goślina i Potasze. Do przyłączenia pozostaje ok. 1,5 tys. odbiorców z miejscowości Bolechowo, Bolechówko, Owińska, Bolechowo-Osiedle, Potasze, Promnice, Biedrusko, Murowana Goślina, Rakownia, Mściszewo, Raduszyn, Przebędowo i Złotoryjsko - poinformował.



Według szacunków spółki, jeszcze w sobotę możliwe będzie przywrócenie dostaw gazu do prawie wszystkich odbiorców.



W piątek Gaz-System uruchomił zasilanie sieci dystrybucyjnej średniego ciśnienia z cystern ze skroplonym gazem LNG. Także w piątek rozpoczęło się przywracanie dostaw gazu u indywidualnych odbiorców.



PSG apeluje o to, by nikt na własną rękę nie próbował uruchamiać urządzeń gazowych.



Użytkownicy sieci gazowej na terenie Murowanej Gośliny a także okolicznych miejscowości w których wstrzymano dostawy gazu nie mogą korzystać z jakichkolwiek urządzeń funkcjonujących z użyciem gazu do czasu przeprowadzenia kontroli i odpowietrzenia instalacji.