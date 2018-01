Zarzut prezentowania treści pornograficznych nieletniej osobie usłyszał 41-latek, który w poniedziałek w miejscowości Kikół w woj. kujawsko-pomorskim zachęcał 14-latkę, żeby wsiadła do jego samochodu. To mieszkaniec województwa małopolskiego.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 14:00. 41-latek w ciemny samochodzie podjechał do wracającej ze szkoły 14-latki i poprosił o wskazanie drogi do pobliskiej miejscowości. W trakcie rozmowy mężczyzna zapytał, czy nie chciałaby wsiąść do jego samochodu. Dziewczyna zauważyła, że mężczyzna od pasa w dół był nagi.

Przestraszona nastolatka o wszystkim opowiedziała siostrze, która powiadomiła szkolnego pedagoga. Informacja ze szkoły trafiła do policjantów, którzy dostali opis podejrzanego samochodu - powiedziała naszemu reporterowi podinspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Wczoraj policjantom udało się zatrzymać 41-latka, którego samochód został zauważony w pobliżu miejscowości Kikół. Wiadomo, że to mieszkaniec województwa małopolskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut prezentowania treści pornograficznych nieletniej osobie. O przesłuchaniu 14-latki decydować będzie sąd dla nieletnich. Z uwagi na wiek tej osoby, może być ona przesłuchana tylko raz.

41-latek jest na razie zatrzymany w policyjnym areszcie.

