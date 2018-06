Więcej pociągów do Zakopanego i Kołobrzegu. Mniej składów z centralnej Polski do Białegostoku. To zmiany, które wejdą w życie w czasie najbliższego weekendu, w nocy z soboty na niedzielę. Właśnie wtedy obowiązywać zacznie nowy rozkład jazdy PKP.

