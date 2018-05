Piszą list do Pierwszej Damy i zapraszają na spotkanie. Dorośli niepełnosprawni i ich opiekunowie, którzy prowadzą już 16. dzień protest w Sejmie, proszą o wsparcie prezydentową Agatę Kornhauser-Dudę.

Protest w Sejmie trwa 16 dni / PAP/Tomasz Gzell / PAP

"Osoby niepełnosprawne protestujące od kilkunastu dni w Sejmie: Wiktoria, Magdalena, Kinga, Kuba i Adrian oraz ich rodzice zapraszają na spotkanie, w czasie którego chcieliby opowiedzieć o zmaganiach w codziennym życiu, którym musza stawiać czoło. Wszyscy liczymy na pani przybycie i wsparcie naszych postulatów. Zapewniamy spokojne spotkanie bez kamer" - napisali opiekunowie w liście do Pierwszej Damy.

Mamy ogromną nadzieję na spotkanie, dlatego że osoby niepełnosprawne protestujące w Sejmie, będące głosem reprezentującym 280 tys. osób, bardzo chciałyby porozmawiać z panią prezydentową - przyznała Iwona Hartwich, jedna z protestujących matek.



Hartwich poinformowała, że list został przekazany do Pałacu Prezydenckiego za pośrednictwem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Wczoraj dostałam telefon od księdza Isakowicza-Zaleskiego. On powiedział, że ten list został przekazany pani prezydentowej. Pani prezydentowa go przyjęła, czekamy na jej decyzję - powiedziała.





16. dzień protestu

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestują w Sejmie wraz z podopiecznymi od 18 kwietnia. Domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Jeden to wprowadzenie dodatku "na życie" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Według aktualnej propozycji protestujący domagają się, by dodatek był wprowadzany "krocząco" - 300 zł od czerwca 2018 r., 400 zł od stycznia 2019, a 500 zł od stycznia 2020 roku.



Drugi postulat to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.



Z protestującymi w Sejmie spotkali się dotąd m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, kilkakrotnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.



W ubiegły czwartek rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r.



W poniedziałek klub PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; zakłada on m.in. zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.



W ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd prowadzi dialog z protestującymi niepełnosprawnymi. Wyszliśmy naprzeciw postulatom w sprawie renty socjalnej i nieograniczonego dostępu do wyrobów medycznych - powiedział szef rządu.



(nm)