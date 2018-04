RODO – to najnowsza metoda działania oszustów. Wykorzystują zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które mają wejść w życie pod koniec maja.

Uwaga, na szantażystów, którzy wykorzystują obawy przed RODO, czyli nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych / Monika Kamińska / RMF FM

Oszuści wysyłają do firm maile z żądaniem ujawnienia stanu przygotowań do wprowadzenia nowych przepisów. Powołują się na ustawę o dostępie do informacji publicznej i na tej podstawie chcą uzyskać dane na temat tego, jak firma przygotowuje się do wprowadzania RODO.

W razie odmowy grożą skargą do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, chyba że firma zdecyduje się skorzystać z ich usług we wprowadzeniu nowych przepisów.

Oszuści działają niezgodnie z prawem - podkreśla prawnik Witold Masionek z kancelarii Kols. Takie wszelkie wiadomości należy traktować tak, jak próby wyłudzenia i należy je zgłaszać odpowiednim organom - dodaje.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych potwierdza, że dostał już pierwsze sygnały o podobnych próbach wymuszeń.

Z kolei policja i prokuratura na razie nie odnotowały zgłoszeń w tej sprawie.