Barbara Nowacka, liderka stowarzyszenia Inicjatywa Polska powiedziała w TVN24, że nie zamierza startować w tegorocznych wyborach samorządowych w Warszawie. Podkreśliła jednak, że będzie działać na rzecz tego, by o stolicę mogły walczyć siły związane z lewicą i działające na rzecz rozwoju miasta.

Barbara Nowacka / IAN LANGSDON / PAP/EPA