1 marca okazał się wyjątkowo zimny. W Stuposianach na Podkarpaciu termometry pokazały -28,7 stopni Celsjusza. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, ale i tak będzie bardzo zimno. IMGW wydał ostrzeżenia przed mrozem dla całej Polski.

Czwartkowa temperatura to tegoroczny rekord zimna. Według informacji TVN, w Stuposianach na Podkarpaciu termometry pokazały aż -28,7 stopni. Niewiele cieplej było w Jabłonce. Tam słupki rtęci zatrzymały się na -26,2 stopniach Celsjusza.

Mimo że podczas tej zimy nie zanotowano tak niskich temperatur, do polskiego rekordu zimna wszech czasów brakuje dużo. Najniższą temperaturę odnotowano w styczniu 1940 r. w Siedlcach. Termometry wskazały wówczas -41 st. C.



W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od -13 stopni na wschodzie i w dolinach karpackich, około -8 w centralnej części kraju i do -6 st. C. na zachodzie.



Zimowa aura może być niebezpieczna. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o śmierci trzech osób w ciągu ostatniej doby. IMGW wydał ostrzeżenia przed mrozem dla całej Polski. RBC apeluje natomiast o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń grzewczych.



Przenikliwy mróz to konsekwencja wyżu znad Skandynawii, w obrębie którego znalazła się Polska. Z północnego wschodu napływają do naszego kraju masy zimnego powietrza. Czwartek będzie za to słoneczny.