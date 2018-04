​50-latek, który w Chorzowie napastował seksualnie 12-letnią dziewczynkę, jest już w rękach policji. Sam zgłosił się do prokuratury.

Napastował seksualnie 12-latkę. Sam zgłosił się do prokuratury Policja

Mężczyzna w towarzystwie swojego adwokata przyszedł w czwartek rano - około godziny 8:30 - do Prokuratury Rejonowej w Chorzowie. Wcześniej był poszukiwany listem gończym.

Mężczyzna jest podejrzewany o to, że dwa razy namówił 12-latkę, by wsiadła z nim do samochodu, a tam dopuścił się wobec niej przestępstwa na tle seksualnym. Za milczenie miał dać dziecku pieniądze.

Dziewczynka opowiedziała o wszystkim mamie, a kobieta zawiadomiła policję. Ponieważ nie było efektów poszukiwań, matka złożyła skargę.

Jak się okazało, w komendzie policji w Chorzowie doszło do zaniedbań w tej sprawie. Jedna osoba straciła już stanowisko, druga ma postępowanie dyscyplinarne. Kontrolę w komendzie zlecił też szef śląskiej policji.