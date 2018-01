Miłośnicy białego szaleństwa wreszcie doczekali się prawdziwych opadów śniegu. Ale czy zima zagości w naszym kraju na dłużej? A może lepiej schować narty i sanki do piwnicy?

Pogodę w Polsce w najbliższych dniach kształtować będą aktywne układy niżowe rozciągające się od Atlantyku po Morze Czarne. A to oznacza silny wiatr, śnieżyce, a miejscami burze.

Środa

Środa przyniesie prawdziwie zimową aurę. W prawie całym kraju spodziewane są opady śniegu, na zachodzie przejściowo śniegu z deszczem. Mieszkańcy Lubelszczyzny powinni zachować szczególna uwagę na drogach - IMGW wydał ostrzeżenie przed opadami marznącymi dla tych regionów. Za to fani narciarstwa będą mieli powody do radości - w Karpatach poziom pokrywy śnieżnej wzrośnie o 5 cm.



Będzie dość ciepło - zero stopni na Podlasiu, 2 stopnie na Kielecczyźnie i Mazowszu, do 3 stopni Celsjusza we Wrocławiu i Krakowie. Tylko w górach temperatura spadnie poniżej zera.



W nocy zachmurzenie duże, okresami opady śniegu. Na północnym wschodzie termometry wskażą nawet -5 stopni, w rejonach podgórskich Karpat temperatura spadnie do -3 st. C. Na pozostałym obszarze słupki rtęci zatrzymają się na -1 st. C.





Czwartek

Na czwartek synoptycy zapowiadają opady śniegu i śniegu z deszczem w całej Polsce. Będzie nieznacznie cieplej niż dzień wcześniej, ale za to będzie bardzo mocno wiało. IMGW ostrzega przed silnymi podmuchami w prawie całym kraju. Wiatr w porywach osiągał będzie 80 km/h, na południowym zachodzie 90 km/h, a wysoko w górach nawet 130 km/h. Tylko mieszkańcy Małopolski, Warmii i Podlasia mogą liczyć na słabsze podmuchy. Na południu Polski wystąpią również opady marznące, przez co warunki na drogach mogą być trudne.



Najcieplej będzie we Wrocławiu, gdzie termometry pokażą 5 stopni, w centralnej części kraju temperatura będzie oscylować między 1 a 2 stopniami Celsjusza. Najzimniej na Warmii i Podlasiu - 0 stopni.





Piątek

W piątek opady śniegu nieco osłabną, a na niebo wyjrzy słońce zza chmur. Będzie chłodniej niż w czwartek, w Olsztynie i Białymstoku temperatura spadnie poniżej zera. Na północy Polski wystąpią opady śniegu, w pozostałej części kraju najwyżej przelotnie. Najcieplej będzie w Krakowie, gdzie termometry wskażą 3 stopnie Celsjusza, a najzimniej w Szklarskiej Porębie - słupki rtęci zatrzymają się tam na -3 stopniach.



W pozostałej części kraju temperatura będzie oscylować między 1 a 2 stopniami Celsjusza.





Weekend

Weekend dość pochmurny. W sobotę na zachodzie i południu kraju wystąpią słabe opady śniegu. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie - ok. -4 st. C . Jedna kreskę poniżej zera pokażą termometry w centrum kraju. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku - do 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę pogodnie jedynie na północnym-zachodzie kraju. Poza tym śnieg! Najmocniej sypnie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Miejscami nawet do 15 cm. Mróz. Od -4 st. C na Podlasiu, -3 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na zachodzie. Będzie mocno wiało; w porywach nawet do 50-60 km/h.



