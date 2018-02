W Czerwionce-Leszczynach na Śląsku odkryto nielegalne składowisko odpadów chemicznych. W tym miejscu znajduje się ok. 4 tony chemikaliów.

Zdjęcie ilustracyjne / Bartłomiej Paulus / RMF FM

Odpady odkryto na ternie opuszczonej cegielni. Chemikalia znajdowały się w 6 ogromnych pojemnikach.

Wstępnie ustalono, że to specjalny rodzaj żywicy oraz barwnik do niej. Substancje te są wykorzystywane m.in. do wytwarzania plastikowych elementów, które potem stosuje się przy produkcji łodzi albo kajaków.

Nie są to substancje niebezpieczne dla człowieka lub środowiska.

Policja próbuje teraz wyjaśnić kto przywiózł w to miejsce nielegalne odpady.

(ph)