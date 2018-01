Bieżąca współpraca dwustronna, bezpieczeństwo energetyczne, współpraca wojskowa, przemysłów obronnych oraz gospodarcza – to niektóre z tematów telefonicznej rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Mike'em Pence'em. "Panie wiceprezydencie, do zobaczenia wkrótce w Polsce!" - napisał później na Twitterze Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki - jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu - wskazał na "silne więzi" łączące oba kraje. Wyraził też nadzieję na utrzymanie dynamicznych kontaktów "na najwyższym politycznym poziomie".



Podczas rozmowy szef polskiego rządu podkreślał, że dla Polski kluczowe jest bezpieczeństwo - zarówno na poziomie obronnym, jak również bezpieczeństwo energetyczne. Jak oświadczył, z zadowoleniem przyjmujemy amerykańskie wsparcie dla dywersyfikacji źródeł energii, m.in. dostaw gazu z USA do Polski, w tym poparcie dla projektu Baltic Pipe. Morawiecki zaznaczył, że jest to tym bardziej istotne, ponieważ sektor infrastrukturalny, energetyczny, transportowy oraz IT to ważne obszary współpracy w kontekście Inicjatywy Trójmorza.



Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, który umożliwi transport gazu ze złóż w Norwegii na rynki duński i polski, jak również do odbiorców w sąsiednich krajach. Planowany gazociąg, łączący polski i duński system przesyłu gazu ma być gotowy do października 2022 r.



Szef polskiego rządu i wiceprezydent USA rozmawiali również o Nord Stream 2 - gazociągu z Rosji do Niemiec, który przebiega przez Morze Bałtyckie. Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się temu projektowi.



Premier Morawiecki wskazywał również, że amerykańska obecność militarna w regionie jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa Europy i pokazuje transatlantycką jedność.



Morawiecki podziękował później Pence'owi za owocną rozmowę za pośrednictwem Twittera. "Do zobaczenia wkrótce w Polsce!" - napisał.

Wiceprezydent USA przyjął zaproszenie do Polski



Mike Pence w imieniu prezydenta USA Donalda Trumpa i własnym złożył gratulacje Mateuszowi Morawieckiemu w związku z objęciem przez niego urzędu premiera. Wiceprezydent USA przekazał również gratulacje z okazji z 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.



CIR poinformowało, że premier Morawiecki i wiceprezydent USA umówili się na rozmowy w Waszyngtonie; w najbliższym czasie zostaną ustalone szczegóły dotyczące spotkania. Jednocześnie wiceprezydent Pence przyjął zaproszenie do Polski.