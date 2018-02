Flagowy rządowy program Mieszkanie Plus do radykalnej reformy. Jutro po południu działająca w kancelarii premiera Rada Mieszkalnictwa ma opracować zmianę założeń program budowy tanich mieszkań na wynajem. Przede wszystkim mają wzrosnąć czynsze za te lokale.

Zdj. ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

Jak przyznają urzędnicy, do kosza ma trafić koncepcja hucznie ogłaszana przez premier Beatę Szydło. Przypomnijmy, premier zapowiadała, że rząd zbuduje mieszkania z czynszem 10-20 złotych za metr.

To miało oznaczać, że 50-metrowe mieszkanie mieliśmy móc wynająć za 500-1000 złotych miesięcznie. To niestety okazało się fantazją. Tak tanich mieszkań budować się nie da - właśnie dotarło to do rządowych urzędników. One muszą być droższe, inaczej deweloperzy się tym nie zajmą.

Dlatego ministrowie mają jutro przyjąć nową koncepcję. Mieszkania na wynajem będą budowane po cenach rynkowych - może minimalnie niższych.

Żeby jednak pomóc potrzebującym, opracowany ma zostać program dopłat do czynszów po kilkaset złotych. Zwłaszcza dla młodych, biednych rodziców. Tych dopłat nie można skierować do firm budowlanych, bo to zwiększałoby dług publiczny i naruszało przepisy o niedozwolonej pomocy publicznej.

Dlatego pieniądze - w formie dopłat lub zasiłków - mają trafiać do lokatorów. To ma sprawić, że ostatecznie te mieszkania będą tanie. O ile znów nie pojawią się problemy.