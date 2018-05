Do akcji włączyli się policjanci z Polski, Holandii i Niemiec - wszystko, by zatrzymać członków międzynarodowego gangu, który zajmował się produkcją narkotyków. Centralne Biuro Śledcze Policji zdradziło szczegóły przedsięwzięcia, dzięki któremu zabezpieczono setki kilogramów MDMA i zatrzymano 14 osób podejrzanych m.in. o udział zorganizowanej grupie przestępczej, produkcję środków psychotropowych i organizowanie laboratoriów.

Zdjęcie jednego z laboratoriów / CBŚP / CBŚP

Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego ustalili, że na terenie Polski, Niemiec i Holandii działa grupa, która której członkowie zajmują się przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze zdawali sobie sprawę, że w przestępstwa zaangażowało się wiele osób, dlatego od razu do działania włączono prokuraturę. Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy wykazało, że członkowie tej grupy przewozili z Polski do Holandii substancje wykorzystywane do produkcji narkotyków syntetycznych - amfetaminy czy MDMA. Wszystko wskazuje na to, że zajmowali się także organizowaniem nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych.

Z czasem okazało się, że skala działań podejrzanych może być znacznie szersza, dlatego do śledztwa został włączony Europol. Kolejnym etapem była akcja przeprowadzona na terenie trzech państw.



/CBŚP /CBŚP

W Polsce, w województwie wielkopolskim policjanci CBŚP zatrzymali siedem osób, które następnie doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Jednemu z zatrzymanych postawiono zarzut związany z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą, pozostałym osobom grozi odpowiedzialność za udział w tej grupie. Zatrzymani usłyszeli również zarzuty dot. produkcji substancji psychotropowych.



Policjanci z CBPŚ u jednego z Polaków znaleźli 4 kg amfetaminy. W firmie produkującej odczynniki chemiczne zabezpieczono 17.5 tys. litrów substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie produkcji narkotyków syntetycznych.





Mobilne laboratorium

Informacje zgromadzone przez polskich śledczych pozwoliły na przeprowadzanie działań mundurowym z Holandii. 200 policjantów pojawiło się jednocześnie w 13 miejscach i zlikwidowało cztery laboratoria, w tym jedno mobilne. Zabezpieczono 105 kg MDMA, 57 litrów amfetaminy w płynie, 1000 litrów prekursora BMK, 30 litrów prekursora PMK. Zatrzymano siedem osób. Odnaleziono też magazyny, w których znajdowały się tony odczynników chemicznych służących do produkcji narkotyków syntetycznych. Substancje te znajdowały się zarówno w magazynach, jak też w laboratoriach. Odkryto też i zabezpieczono mnóstwo sprzętu niezbędnego do uruchomienia kolejnych laboratoriów.





Zabezpieczono wiele substancji służących do produkcji narkotyków / CBŚP / CBŚP

W tym samym czasie policjanci z Niemiec, współdziałając z policją polską i holenderską, na terenie miejscowości Wiethornskamp Bohmte ujawnili 7,4 tys. litrów odczynników chemicznych o podobnym składzie do tych ujawnionych w Holandii i Polsce. Substancje te mogłyby być wykorzystane do produkcji narkotyków syntetycznych. Wszystko wskazuje na to, że te środki chemiczne trafiły do Niemiec z Polski.







Wielka międzynarodowa akcja CBŚP - działania w Polsce, Holandii i Niemczech CBŚP

(nm)