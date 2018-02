"Wypadki mogą się zdarzyć wszystkim, w różnych okolicznościach; powinniśmy dokładać należytej staranności, by tych wypadków uniknąć" - powiedziała rzeczniczka PiS, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek komentując wtorkową kolizję prezydenckiej limuzyny w Krakowie. Samochód najechał na separator oddzielający pas jezdni od torowiska tramwajowego. Prezydent Andrzej Duda przesiadł się do innego auta i kontynuował podróż do Bochni - informowała Służba Ochrony Państwa. Nikomu nic się nie stało.

