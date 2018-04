Małopolscy strażacy ugasili pożar ponad 4 hektarów nieużytków w okolicach Jankowic w powiecie chrzanowskim. To największy w tym roku pożar spowodowany wypalaniem traw.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

W gaszeniu pożaru uczestniczyło 7 zastępów straży oraz dwa specjalistyczne samoloty - Dromadery - z których zrzucano wodę.

Dzięki temu udało się zabezpieczyć pozostałe nieużytki i pobliski las.

W Małopolsce tylko dziś strażacy ponad 100 razy wyjeżdżali do pożarów traw.



Strażacy zaapelowali o niewypalanie traw. Tylko w ostatnią sobotę i niedzielę funkcjonariusze wyjeżdżali ponad 330 razy gasić płonące trawy.



Jak poinformował rzecznik małopolskiej PSP Sebastian Woźniak, pożary traw często zagrażają tym, którzy je rozniecili, a ogień potrafi się bardzo szybko rozprzestrzeniać do pobliskich zabudowań.



Pożary okazują się śmiertelne nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt i roślin chronionych. Bywa, że strażacy znajdują na pogorzelisku spalonego lisa, a nawet sarny.



Wbrew pozorom nie są to proste akcją gaśnicze, ponieważ prowadzone są na znacznym obszarze, angażują duża liczbę sił i środków, trawy często palą się w miejscach niedostępnych, gdzie trzeba organizować zaopatrzenie wodne, dowozić wodę ze znacznych odległości - powiedział rzecznik małopolskiej straży pożarnej.



Wypalanie traw jest prawnie zabronione, grozi za nie kara do 5 tys. zł, a nawet 10 lat pozbawienia wolności.

(ph)