Jesteście sercem i duszą Wojska Polskiego, pamiętajcie o tym – powiedział w Mielcu do żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Na mieleckim Placu Armii Krajowej przysięgę na sztandar złożyło 99 żołnierzy, którzy służyć będą w podkarpackiej brygadzie WOT.

Macierewicz zwracając się do żołnierzy podkreślił, że są spadkobiercami Armii Krajowej oraz Żołnierzy Niezłomnych.

Jesteście ich reprezentantami w armii, w społeczeństwie, w państwie. To wy będziecie przypominać o chlubnej historii Wojska Polskiego, które się nigdy nie poddało, które nigdy nie złożyło broni (...). A wy stanęliście znowu, tu na placu w Mielcu, wróciliście do polskich miast, do polskich rodzin, aby ich strzec, żeby być zawsze blisko, zawsze gotowi, zawsze zdolni do odparcia wroga - mówił były szef MON.



Macierewicz zaznaczył, że w obecnych czasach nie tylko siła militarna, ale przede wszystkim "siła woli, siła świadomości narodowej, siła ducha" decyduje o tym czy państwo jest niepodległe czy nie.



To co nazywamy wojną hybrydową zaczyna się od propagandy, zaczyna się od kłamstwa, potwarzy. Potem przychodzą “zielone ludziki", potem przychodzi broń, potem przychodzi starcie zbrojne - tłumaczył polityk. Wy będziecie wystawieni na wszystkie te niebezpieczeństwa i będzie musieli być zdolni im się przeciwstawić - dodał.

W swoim wystąpieniu były szef MON przypomniał, że Mielec był i jest do tej pory "ośrodkiem polskiej siły zbrojnej". Ośrodkiem, którego wysiłek gospodarczy był i jest naszą dumą - ocenił.

(mn)