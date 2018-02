Poszukiwany od wczoraj prawdopodobny zabójca 41-letniej kobiety, której ciało znaleziono przy ulicy Gęsiej w Lublinie jest w rękach policji. Trafił jednak do szpitala, ponieważ uratowano go z płonącego samochodu. Nie wiadomo, czy próbował się podpalić, czy też pożar wybuchł z innego powodu. To ustalą teraz śledczy.

REKLAMA