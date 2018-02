Sprzęt wojskowy, dokumenty czy pozostałości po szpitalu polowym? W marcu eksploratorzy spróbują dotrzeć do wybudowanych w czasie II wojny światowej podziemi w dolnośląskim Lubaniu. Próby wejścia do podziemnego schronu podejmowane są od kilkunastu lat. Wejścia są jednak tak zniszczone, że jakiekolwiek prace kończyły się fiaskiem. Tym razem eksploratorzy spróbują dowiercić się do podziemnego schronu.

