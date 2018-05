​"Hospicja nie będą zagrożone. Wprowadzimy zmiany do ustawy o podwyżkach dla lekarzy" - deklaruje w rozmowie z RMF FM minister zdrowia, reagując na uwagi medyków do przygotowanego przez resort dokumentu, który od lipca ma im zapewnić podwyżki. Resort Zdrowia uspokaja, że nowa ustawa jest dopiero konsultowana. "Wyjaśniamy wszystkie wątpliwości, niejasne aspekty doprecyzowujemy"- zapewnia w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski. "Rozmawiałem na ten temat z lekarzami-rezydentami, którzy zgłosili nam te uwagi" - dodaje szef resortu zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne / Karolina Michalik / RMF FM

Według lekarzy, hospicja mogą być zagrożone, bo placówki opiekujące się osobami umierającymi mogą mieć problem ze znalezieniem chętnych do pracy.

Zgodnie z ustawą w obecnym kształcie, lekarze w hospicjach podwyżek nie dostaną.

To będzie ich zachęcać do tego, by opuszczali te miejsca pracy i pracowali gdzie indziej, np. w szpitalnictwie, które jest świadczeniem całodobowym - mówi Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów.

Jankowski zwraca uwagę, że właśnie dla lekarzy z takich placówek podwyżki są pewne.



(ph)