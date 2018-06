Proszę, byście w ważnych momentach eksponowali nasze biało-czerwone barwy - mówił w sobotę do uczestników Spotkania Młodych Lednica 2000 prezydent Andrzej Duda. Z okazji 100-lecia niepodległości uczestnicy wydarzenia dostali od prezydenta polskie flagi.

Prezydent dziękował zebranym, że przybyli na Lednicę. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem "Jestem".

Patrzę na was z wielkim wzruszeniem w tym szczególnym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska młodzież jest, jest razem, śpiewa pieśni, modli się, tworzy, buduje wspólnotę a nad nimi powiewają biało-czerwone sztandary. Jakże bardzo wam za to dziękuję - powiedział Duda witając zgromadzonych.

Dziękuję, że przyjęliście ten dar, dar polskiej flagi. Zabierzcie je ze sobą do domu. Miejcie je, szanujcie. Ale proszę też byście ich używali. Byście te nasze biało-czerwone barwy, tak drogie, eksponowali wtedy, kiedy są ważne momenty - dla was, dla naszej ojczyzny, dla naszej historii i tożsamości - także w tych chwilach, kiedy się modlimy - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że okolice Pól Lednickich wskazywane są jako jedno z prawdopodobnych miejsc przyjęcia chrztu przez Mieszka I w 966 roku.

Dziękuję, że tu przybywacie i się modlicie - tak, jak nam od 1050 lat nakazuje tradycja - w tym niezwykłym miejscu, w którym bije historyczne serce naszej ojczyzny. Być może to tutaj książę Mieszko i jego otoczenie przyjmował chrzest. W każdym razie na pewno tutaj bywał i być może to właśnie tu podjął tę decyzję, która zbudowała państwo polskie, o tym, by przyjąć chrześcijaństwo - powiedział.

Prezydent rozpoczął wizytę na Polach Lednickich od złożenia kwiatów na grobie założyciela ruchu lednickiego o. Jana Góry. Po oficjalnym rozpoczęciu XXII Spotkania Młodych Lednica 2000 i po przemówieniu do zebranych, Andrzej Duda przez pewien czas wspólnie z innymi uczestnikami tańczył pod Bramą-Rybą.