​O bursztynowej komnacie słyszał niemal każdy. To bez wątpienia jedna z najgłośniejszych historii związanych z zaginionymi skarbami. Choć, co ciekawe, samym arcydziełem wykonanym na zlecenie króla pruskiego Fryderyka I interesowali się początkowo tylko pasjonaci sztuki. Rozgłos komnata zyskała dopiero po zaginięciu, gdy ruszyła ogromna akcja jej poszukiwania. Pierwsze ustalenia mogą zaskakiwać. Natomiast poszukiwania samych tropów arcydzieła ze złota i bursztynu wciąż trwają.

Replika bursztynowej komnaty udostępniona dla zwiedzających przez Muzeum II Wojny Światowej w Mamerkach / Tomasz Waszczuk / PAP

Historia bursztynowej komnaty to prawdopodobnie historia, w której swój początek ma wiele późniejszych legend, w tym nawet ta o "złotym pociągu". Poszukiwania dzieła podejmowane są co kilka lat w różnych miejscach. Do tej pory nie udało się jednak trafić choćby na ślad komnaty. Warto jednak szukać skoro pierwsze ustalenia służb w tej sprawie były jednoznaczne? Dlaczego bursztynowa komnata wciąż pobudza wyobraźnię eksploratorów? Odpowiedzi w filmowym reportażu.

