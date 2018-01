Na terenie Starego Miasta w Krakowie obowiązują nowe przepisy o Parku Kulturowym. Wśród nich jest ograniczenie liczby meleksów do 70 rocznie oraz zakaz nagabywania do klubów nocnych i rozdawania ulotek o niemoralnej treści.

Kraków / Archiwum RMF FM

W Krakowie uchwałę o Parku Kulturowym "Stare Miasto" znowelizowano w grudniu ub. r. Za przyjęciem uchwały głosowało 38 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Podmioty, których dotyczą nowe przepisy, mają trzy miesiące na dostosowanie się do nich.

Zgodnie z nowymi przepisami w Starym Mieście ograniczony ma być ruch meleksów - pojazdów elektrycznych, którymi poruszają się turyści. Rocznie wydawanych będzie tylko 70 zezwoleń na taką działalność.



Jak zwrócił uwagę radny PiS w Radzie Miasta Krakowa Michał Drewnicki ograniczenie liczby meleksów wejdzie w życie po rozstrzygnięciu konkursu, który ogłoszą władze miasta. Tutaj mamy zapewnienie, że to będzie dopiero po wakacjach, więc przedsiębiorcy będą mogli poczekać na zmiany jeszcze niecały rok - powiedział.

Radny PiS w Radzie Miasta Krakowa Włodzimierz Pietrus ocenił, że przepisy o meleksach to "kompromisowe rozwiązanie", ponieważ "radni zdają sobie sprawę z potrzeb turystów, którym meleksy ułatwiają zwiedzanie. Pietrus dodał, że prezydent Krakowa przewidywał całkowity zakaz wjazdu meleksów do ścisłego, zabytkowego centrum.



70 pojazdów wyłonionych w konkursie otrzyma identyfikatory, ważne przez rok. Będą to pojazdy nie starsze niż pięć lat. Jednocześnie zaznaczył, że będą to samochody nie starsze niż pięć lat. Ważne, że będą mogły się poruszać po wyznaczonych trasach, które są trasami turystycznymi, żeby nie powodowały wrażenia zagracenia centrum miasta - powiedział Pietrus.



Uchwała o Parku Kulturowym utrzymuje możliwość wypożyczania pojazdów "segway", ale pod warunkiem, że będą one udostępniane wyłącznie zorganizowanym wycieczkom z przewodnikiem w grupach do dziesięciu osób.



Od nowego roku w mieście obowiązuje zakaz rozdawania ulotek z informacjami "o charakterze sprzecznym z moralnością publiczną", nagabywania przechodniów oraz prowadzenie działalności usługowej o charakterze sprzecznym z moralnością w lokalu, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gastronomiczną, kulturalną lub rozrywkową.



Jak wskazał Drewnicki, w ostatnim czasie w mieście pojawiło się bardzo dużo nocnych klubów i dziewczyn, które nagabywały mieszkańców i turystów. Podkreślił, że celem uchwały o Parku Kulturowym jest eliminacja klubów go-go w centrum miasta.



Jednym ze sposobów walki z niemoralną działalnością jest - jak mówił - wprowadzenie zakazu zaklejania witryn, jak to robi wiele punktów handlowych. To spowoduje, że takie usługi (kluby nocne- PAP) nie będą mogły w Krakowie funkcjonować - powiedział.



Jego zdaniem kluby nocne w Starym Mieście spowodowały, że "Kraków zaczął się kojarzyć z miejscem uciech cielesnych". To było gorszące - ocenił.



Zgodnie z nowelizacją w Starym Mieście zabronione jest też stosowanie "chodzących reklam" - czyli stosowanie kostiumów i przebrań zachęcających do kupowania towarów i usług, z wyjątkiem przebrań zgodnych z tradycją miasta.



Nie będzie można emitować dźwięków, obrazów i świateł (wyświetlaczy LCD i LED, neonów i laserów oraz światła innego niż białe lub zbliżone do białego do podświetlenia obiektów znajdujących się w witrynach, oknach, bramach i przejściach) w związku z prowadzeniem działalności handlowej. Te obostrzenia nie dotyczą wydarzeń kulturalnych. To też jest uderzenie w kluby go-go, których okna były podświetlane na różowo.



Przepisy dotyczące Parku Kulturowego obowiązujące od pięciu lat doprowadziły do znaczącego zmniejszenia liczby szpecących reklam i szyldów na reprezentacyjnych ulicach Starego Miasta i "opanowania" handlu ulicznego. Władze miasta myślą o utworzeniu kolejnych parków kulturowych w Nowej Hucie oraz w starej części Podgórza.



Kraków jest pierwszym polskim miastem, w którym pod koniec 2011 r. radni uchwalili przepisy o Parku Kulturowym.



Regulacje odnoszące się do obszaru Starego Miasta zaczęły obowiązywać od czerwca 2012 r., i dotyczą takich sprawy jak m.in.: tablice i szyldy, które nie mogą mieć jaskrawej kolorystyki, reklamy, elewacje frontowe kamienic, wygląd i usytuowanie kiosków, stoisk handlowych oraz ogródków kawiarnianych.