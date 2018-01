Policja zatrzymała kobietę i dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za rozbój i brutalne pobicie 23-latka. Dziewczyna umówiła się z ofiarą przez internet na randkę w górach. 23-latek został uprowadzony, pobity i okradziony.

Kraków: Internetowa randka zakończona napaścią / Paweł Pawłowski / arch. RMF

Cała trójka usłyszała już prokuratorskie zarzuty, m.in. pozbawienia wolności, dokonania rozboju i uszkodzenia ciała. Grozi im do 12 lat więzienia. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie.



Historia rozpoczęła się na portalu internetowym. Tam 23-latek nawiązał kontakt ze swoją byłą znajomą i umówił się z nią na randkę.



Do umówionej randki w górach nie doszło ponieważ dziewczyna wystawiła młodego mężczyznę swojemu chłopakowi. Ten razem z kolegą porwał go, okradł i pobił - informuje policja.



23-latek stracił torbę sportową z rzeczami osobistymi oraz portfel z dokumentami i kartami bankowymi. Podczas wizyty w komisariacie, mężczyzna na tyle źle się poczuł z powodu obrażeń, że musiał trafić do szpitala.



Jeszcze w listopadzie policjanci z Krakowa zatrzymali dwoje sprawców i odnaleźli rzeczy zabrane 23-latkowi. Trzeciego ze sprawców zatrzymano na początku stycznia.



(ug)