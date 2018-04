W dniu 22 maja o godzinie 12:00 ruszą zapisy do Kraków Business Run. Ten charytatywny bieg biznesowy w formie pięcioosobowej sztafety odbędzie się 2 września i pod Wawelem wystartuje już po raz siódmy.

Rejestracja do Kraków Business Run rusza 22 maja punktualnie o godzinie 12:00 i będzie prowadzona online (https://polandbusinessrun.pl/member/pl/register/). Chociaż w tym roku na starcie biegu stanie aż 5500 biegaczy - reprezentantów lokalnych firm, to warto pospieszyć się ze zgłoszeniem, gdyż lista startowa w Krakowie zapełnia się w rekordowym tempie. Aby zgłosić drużynę do biegu, należy więc zalogować się na swoje konto lub z wyprzedzeniem założyć nowe. W momencie startu rejestracji w panelu użytkownika pojawi się możliwość zgłoszenia drużyny. Dane wymagane przy zgłoszeniu to: nazwa drużyny, dane do faktury oraz dane minimum jednego zawodnika.

Kraków Business Run to bieg absolutnie dla każdego. Jego dystans - 3.8km, jest osiągalny nawet dla początkujących biegaczy. W tej imprezie bardziej od wyniku biegowego liczy się cel charytatywny.

Poland Business Run, którego częścią jest także Kraków Business Run, to charytatywny bieg biznesowy w formie sztafety, z którego dochód pomoże "stanąć na nogi" osobom z niepełnosprawnością ruchową - głównie po amputacjach. W tym roku Kraków pobiegnie dla Sylwii Kokot, u której konieczna była amputacja nogi przeprowadzona ze względu na nowotwór złośliwy. Od niedawna co roku impreza wspiera też finansowo inne wybrane w drodze konkursu lokalne organizacje charytatywne. W tym roku odbędzie się w ośmiu miastach, w których zapisy już trwają lub ruszają niebawem - są to oprócz Krakowa: Poznań, Katowice, Łódź, Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Lublin.

We wrześniowym biegu mogą wziąć udział wszystkie osoby, które zgłoszą swoją 5-osobową drużynę. Liczba miejsc jest ograniczona, a o zapisach będzie decydować kolejność zgłoszeń - komentuje Marta Hernik, Global Project Manager Poland Business Run.

Zeszłoroczna edycja Poland Business Run była rekordowa pod wieloma względami - pobiegła w niej ogromna liczba aż 20 135 osób. Udało się zebrać ponad 1,6 mln złotych na pomoc w zakupie protez i sfinansowaniu rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Organizatorzy mają nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej.

Organizatorzy Kraków Business Run 2017: Fundacja Poland Business Run, Luxoft, UBS, Radisson Blu, EPAM, Cisco, KISS Digital, Urząd Miasta Krakowa, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

