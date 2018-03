"Rząd nie pracuje obecnie nad zaostrzeniem prawa antyaborcyjnego" - oświadczyła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, pytana, czy jest potrzeba zaostrzenia tego prawa w Polsce.

Akcja "Słowo na niedzielę - Wieszak dla biskupa" Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i środowisk prokobiecych / PAP/Marcin Obara /

W poniedziałek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniuje obywatelski projekt "Zatrzymaj aborcję". Projekt znosi możliwość przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu.

Kopcińska była pytana w niedzielę przez dziennikarzy o to, czy jest potrzeba zaostrzenia prawa antyaborcyjnego w Polsce. Rząd nie zajmuje się w tej chwili takim prawem - odpowiedziała.



O przyspieszenie prac nad projektem apelowali w ostatnim czasie m.in. hierarchowie Kościoła katolickiego. Apelujemy o to, żeby podjąć te prace legislacyjne, dlatego że zrelatywizowanie prawa do życia grozi zrelatywizowaniem wszystkich innych praw człowieka, w tym czy późniejszym czasie. To jest równia pochyła, po której będziemy się staczać - ocenił były przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych abp Henryk Hoser podczas konferencji prasowej kończącej 378. Zebranie Plenarne KEP.



W niedzielne południe przed siedzibami rzymskokatolickich kurii w kilku miastach w Polsce odbyły się protesty przeciwko zmianom przepisów dot. aborcji. Akcjom, zorganizowanym przez Ogólnopolski Strajk Kobiet, w niektórych miastach towarzyszyły kontrmanifestacje działaczy pro-life.



Obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r. zezwala na dokonanie aborcji w trzech sytuacjach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.



W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.