"Mały czarny tekst z cukrem, mlekiem i ogórkiem, czyli: ludzie są najgorsi" Doroty Kotas, opublikowany w "Nowych Peryferiach" zyskał największe uznanie jurorów pierwszej edycji konkursu „Człowiek z pasją - Nagroda dziennikarska im. Zygmunta Moszkowicza”.

Świetny materiał, pokazuje wycinek życia młodych ludzi próbujących utrzymać się na powierzchni egzystencji. Pokazuje kawałek rzeczywistości, którego na co dzień nie dostrzegamy. Uwagę zwraca również forma. Nie tylko piękna polszczyzna, jaką tekst został napisany, ale również fakt, że do końca zastanawiamy się, czy to przemyślenia bohaterki, czy autorki - powiedział w laudacji Krzysztof Fijałek, redaktor naczelny portalu Interia.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w poniedziałek, 11 czerwca, w Aparthotelu Lwowska1 w Krakowie. Jury zdecydowało się przyznać również cztery wyróżnienia.

Otrzymali je:

- Szymon Piegza - "Call me Rico" (Vimeo)

- Karolina Kolinek-Siechowicz - "Jakość ciszy" ("Ruch Muzyczny")

- Mariusz Sepioło - "Więzienie skazuje po raz drugi" ("Tygodnik Powszechny")

- Magdalena Idem - "Polak się masuje. Erotycznie" ("Duży Format - Gazeta Wyborcza")

Prace zakwalifikowane do finału oceniło jury w składzie: Krzysztof Fijałek (Interia, przewodniczący jury), Monika Góralewska (TVN), Krzysztof Gurba (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Tomasz Jażdżyński (Gremi Media), Konrad Kruczkowski (Haloziemia.pl), Piotr Legutko (TVP Historia), Agnieszka Łopatowska (Interia), Agata Moszkowicz, Artur Potocki (Interia), Tadeusz Sołtys (RMF FM), Ziemowit Szczerek (Polityka) i Piotr Trybalski (Fotograf w podróży).

Konkurs "Człowiek z pasją" to sposób na uhonorowanie pamięci Zygmunta Moszkowicza, dziennikarza, redaktora i wykładowcy akademickiego, który z pasją angażował się w wychowanie młodych dziennikarzy.

Zygmunt Moszkowicz (1955-2017) był dziennikarzem z powołania. Realizował je m.in. w studenckim Radiu Centrum, "Super Expressie" i "Czasie Krakowskim", gdzie od 1990 r. pełnił funkcję sekretarza redakcji. Z Interią związany był niemal od samego jej początku, od 2000 r. Zaczynał jako redaktor serwisu Fakty, organizował pracę redakcji portalu. Był sekretarzem redakcji, dyrektorem serwisów informacyjnych, a następnie przez wiele lat zastępcą redaktora naczelnego i szefem zespołu wydawców strony głównej. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, nie tylko ze współpracownikami na osiedlu Teatralnym - uczył dziennikarstwa na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie.

