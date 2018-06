Pojazdy uczestniczące w Saber Strike zderzyły się w Plątochach w województwie kujawsko-pomorskim. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Wcześniej Żołnierze z 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, biorący udział w międzynarodowych ćwiczeniach Saber Strike-18, w niedzielę sforsowali na zestawach pontonowych Wisłę w Chełmnie (Kujawsko-Pomorskie). W czasie kilkugodzinnej przeprawy z lewego na prawy brzeg rzeki przetransportowano ok. 50 pojazdów.

Przez rzekę przeprawiali się żołnierze wchodzącego w skład brygady pierwszego batalionu piechoty zamotoryzowanej "Legionów", przemieszczający się z poligonu drawskiego pomorskiego na poligon w Orzyszu. Na pontonach transportowano m.in. kołowe transportery opancerzone Rosomak, samobieżne przeciwlotnicze zestawy PRWB OSA, ciężarówki i terenowe samochody osobowe.

Przeprawy przeprowadzono przy użyciu trzech zestawów o nośności 80 t, z których każdy składał się z 16 bloków pontonowych i dwóch bloków brzegowych na końcach, sterowanych przez dwa kutry. W zależności do wielkości pojazdów w czasie jednego kursu transportowano od jednego do czterech sztuk. Zestawy pontonowe i ich obsługę zapewniły 5. Pułk Inżynieryjny ze Szczecina, 2. Pułk Inżynieryjny z Inowrocławia i 2. Pułk Saperów z Kazunia.



Operację po obu brzegach Wisły ubezpieczali żołnierze szwadronowej grupy bojowej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, którzy w sobotę przeprowadzili desant śmigłowcowy na oba przyczółki. Do przeprowadzenia desantu użyto po dwa śmigłowce M-8, M-17 i UH60 Black Hawk należące do 12. Brygady Powietrznej Stanów Zjednoczonych, a działania ubezpieczały dwa śmigłowce szturmowe Mi-24 i dwa śmigłowce W-3 Sokół.



Spotykamy się na kolejnym etapie ćwiczeń Saber Strike-18, które jest ćwiczeniem dowództwa wojsk lądowych armii Stanów Zjednoczonych w Europie i ich cele musimy osiągnąć, realizując zadania. Celem jest pokazanie zdolności armii Stanów Zjednoczonych do sprawnego i szybkiego przemieszczenia się z miejsc stałej dyslokacji w rejony operacji, które mogą być potencjalnie zagrożone. Nasze siły zbrojne starają się wspierać sojuszników amerykańskich, a także zapewnić im sprawny przejazd, zgodnie z procedurami. Ćwiczenia organizowane są po raz ósmy, w związku z czym poziom interoperacyjności jest już na wysokim poziomie. Obecnie tak naprawdę chodzi o dogrywanie relacji służbowych i nieformalnych właściwie na wszystkich poziomach dowodzenia - powiedział dziennikarzom oficer prasowy Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych kpt. Krzysztof Płatek.



Międzynarodowe ćwiczenie pod kryptonimem Saber Strike-18, organizowane przez Dowództwo Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych w Europie, jest ósmą edycją szkolenia organizowanego od 2010 r. Bierze w nich udział około 18 tys. żołnierzy z 20 państw. Polska wystawiła drugą pod względem liczebności reprezentację - około 5 tys. żołnierzy, a także 1000 pojazdów i jednostek sprzętu wojskowego.



Tegoroczne manewry uwzględniają m.in. elementy wsparcia sojuszniczego, w tym siły grup bojowych NATO rozmieszczonych w państwach bałtyckich i w Polsce. Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie zdolności prowadzenia operacji lądowych i powietrznych przez zaangażowanie w ćwiczenie wojska państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.



Gospodarzem tegorocznej edycji Saber Strike, trwającej od 3 do 15 czerwca, jest Litwa. Ćwiczenia odbywają się też na Łotwie, w Estonii i w Polsce

(nm)