Trzy osoby zmarły minionej doby z powodu wychłodzenia organizmu. Informacje podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Do śmiertelnych przypadków wychłodzenia doszło w Mławie (woj. mazowieckie), w Zawadzie (woj. lubelskie) oraz w Starachowicach (woj. świętokrzyskie).

Według danych Komendy Głównej Policji od początku listopada zeszłego roku w wyniku wychłodzenia zmarło 69 osób.

Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, m.in. osoby bezdomne i starsze. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie - przypominają.

Ostrzeżenie przed gołoledzią

Dziś w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie oraz na Pomorzu Wschodnim okresami zachmurzenie duże i tam miejscami słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura od -6 st. na północnym wschodzie, około -1 st. w centrum, do 2 st. na południowym zachodzie. Wiatr w zachodniej połowie kraju słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, poza tym słaby, północno-zachodni, przechodzący w zmienny.

W nocy na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami bezchmurnie. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów śniegu, deszczu ze śniegiem, a także marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -19 st. lokalnie na krańcach północno-wschodnich, około -7 st. w centrum, do -3 st. na zachodzie. Wiatr w zachodniej połowie kraju umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy, poza tym słaby, zmienny, przechodzący w południowo-wschodni.



W poniedziałek na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu, rano przejściowo także marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od -3 st. na północnym wschodzie, około 3 st. w centrum do 9 st. na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.



