W dniach 4-5 stycznia Kukiz'15 planuje wyjazdowe posiedzenie klubu w Ciechocinku. Omówiona zostanie wtedy strategia ruchu na 2018 rok, w tym na wybory samorządowe.

Paweł Kukiz powiedział PAP, że wyjazdowe posiedzenie klubu w Ciechocinku ma dotyczyć m.in. planów ugrupowania na 2018 rok. Jednym z najważniejszych punktów obrad ma być strategia Kukiz'15 na jesienne wybory samorządowe.

Chcemy kampanię oprzeć na nazwiskach, na osobach uczciwych - tłumaczył Kukiz. Jeżeli na listach Marka Jurka (lidera Prawicy Rzeczpospolitej - PAP), Janusza Korwin-Mikkego (lidera partii Wolność) czy Solidarności'80 znajdą się tacy kandydaci, to będziemy ich popierać - dodał.

Według Kukiza, problemem ruchu jest brak struktur lokalnych. Stąd w czerwcu ruszyła strona https://samorzadyzkukizem.pl, za pośrednictwem której obywatele mogą zgłaszać swoje kandydatury do wyborów samorządowych.

Ruch Kukiz'15 nie wyklucza również wejście w lokalne koalicje; tego m.in. dotyczyć będzie spotkanie w Ciechocinku.

"Chcemy przeprowadzić ofensywę społeczną"

Wiceprzewodniczący klubu Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski poinformował PAP, że wśród omawianych zagadnień znajdzie się m.in. kwestia kwoty wolnej od podatku.

Chcemy przeprowadzić ofensywę społeczną m.in. poprzez kampanie informacyjną polegającą na wytłumaczeniu społeczeństwu ważności tej kwestii - stwierdził. Jeśli społeczeństwo zrozumie i zacznie się protest, presja społeczna na rządzących, żeby te kwotę ruszyć i rozpocząć proces podwyższania tej kwoty - dodał.



Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka mówił PAP, że klub będzie się skupiał na projektach ustaw dotyczących "obniżaniu podatków i poszerzanie wolności obywateli" przedstawiając je podczas organizowanych przez siebie "Poniedziałków wolności" i wywierając "presję legislacyjną na rządzących". Wśród propozycji znajdą się m.in. ułatwienia legislacyjne dla kierowców.

Marek Jakubiak zaznaczył, że w 2018 roku jednym z priorytetów klubu może stać się sejmowa komisja dotycząca wyłudzeń podatku VAT, która jego zdaniem powinna wystartować w okolicach stycznia i lutego. Na pewno będziemy naciskać, żeby tę komisję ruszyć, bo czasu mało, a bardzo dużo rzeczy jest w niej do załatwienia - przyznał poseł. Jak dodał, samo powstanie komisji może się jednak nie powieść ze względów na uzupełnienie składu komisji Amber Gold, która po odejściu dwójki jej członków z PiS - Marka Suskiego i Jolanty Kopcińskiej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może doprowadzić do tego, że "PiS rozłoży ręce i powie, że nie ma kogo desygnować do komisji ds. VAT".



Klub Kukiz'15 w momencie wejścia do Sejmu w 2015 roku liczył 41 posłów. Obecnie jest to 30 osób.