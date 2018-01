Utrudnienia czekają od dziś dojeżdżających do Warszawy. Do końca tygodnia drogowcy zamkną dla kierowców przejazd kolejowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Michałowicach. To popularny dojazd do drogi wojewódzkiej 719 Warszawa-Żyrardów oraz drogi ekspresowej S8.

Zamknięty przejazd /Michał Dobrołowicz /RMF FM

