Sklepy w śródmieściu Katowic nie będą mogły sprzedawać alkoholu od godz. 22 do 6 – zdecydowała w czwartek rada miasta. Przepisy zmieniono na podstawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zdaniem radnych, śródmieście to obszar, gdzie organizowane imprezy i infrastruktura sprzyjają gromadzeniu się mieszkańców również w godzinach nocnych. "Ograniczenie możliwości zakupu napojów alkoholowych w godzinach nocnych w centrum miasta powinno przyczynić się do zmniejszenia spożywania go w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach w tym obszarze miasta" – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

REKLAMA