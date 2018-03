Poważne zderzenie miejskiego autobusu i osobówki w Katowicach. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Armii Krajowej i Kościuszki. Audi na niemieckich numerach rejestracyjnych wbiło się z dużą prędkością w bok autobusu. W nocy doszło też do wypadku z udziałem busa w Łódzkiem. Ranne zostały cztery osoby.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Uderzenie było tak silne, że z samochodu osobowego wypadł silnik.

Kierowca audi trafił do szpitala, jest ciężko ranny. Niegroźne obrażenia odniosło też dwóch pasażerów autobusu.



W miejscu wypadku mogą pojawić się problemy z przejazdem.



W nocy doszło też do innego groźnego wypadku - na drodze krajowej numer 72 w Łódzkiem. W Jeżowie między Brzezinami a Rawą Mazowiecką bus zderzył się z osobówką. Cztery osoby trafiły do szpitala.

Poważne zderzenie w Jeżowicach / Gorąca Linia RMF FM

